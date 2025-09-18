UA

У Кремлі підтвердили відставку соратника Путіна Козака

Фото: Дмитро Козак (kremlin.ru)
Автор: Ірина Глухова

У Кремлі підтвердили відставку заступника глави адміністрації російського диктатора Дмитра Козака. Він нібито залишив посаду за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

"Я можу підтвердити, що Дмитро Миколайович Козак подав у відставку. За власним бажанням", - заявив Пєсков. 

Він додав, що указ про відставку Козака поки не був оприлюднений.

За що могли звільнити Козака

Раніше у мережі з'явилась інформація про звільнення Дмитра Козака.

10 серпня The New York Times писало, що колишній куратор окупованого Донбасу Дмитро Козак у приватній розмові з Путіним визнав вторгнення в Україну помилкою. Після цього його вплив у Кремлі значно зменшився, а ключові позиції поступово перейшли до іншого високопоставленого чиновника - Сергія Кирієнка.

ISW з посиланням на ЗМІ пише, що Козак виступив посередником у досягненні угоди з Україною на початку війни, яка б запобігла членству України в НАТО, але Путін її відхилив, оскільки хотів анексувати українську територію.

Хто такий Козак

Дмитро Козак - російський політик і давній соратник Володимира Путіна, з яким працював ще у мерії Санкт-Петербурга у 1990-х роках.

У різні роки обіймав посади в адміністрації президента та уряді РФ, зокрема був заступником і першим заступником керівника адміністрації Кремля.

У 2020 році повернувся до адміністрації президента, де займався питаннями, пов’язаними з окупованим Донбасом.

Вважався одним із найближчих людей до Путіна, однак останніми роками його вплив у Кремлі послабився.

