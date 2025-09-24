RU

В Кремле нелепо ответили на заявление Трампа о "бумажном тигре"

Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Москве придумали нелепое объяснение на высказывание президента США Дональда Трампа, который накануне назвал Россию "бумажным тигром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова в росСМИ.

Комментируя сравнение РФ с бумажным тигром, Песков заявил, что страна-агрессор "не тигр", а ассоциируется скорее с "медведем".

"Россия - не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает", - сказал пресс-секретарь Путина.

Песков говорит, что Кремль не согласен со всеми высказываниями Дональда Трампа относительно войны России против Украины.

По его словам, "изменение тона президента США связано с его встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским".

 

Что предшествовало

В заметке в соцсети Truth Social, опубликованной после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, Дональд Трамп поставил под сомнение военную и экономическую силу России.

Он назвал ее "бумажным тигром" и отметил, что при поддержке ЕС Украина может не только вернуть оккупированные территории, но и "пойти дальше".

