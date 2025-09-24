В Кремле нелепо ответили на заявление Трампа о "бумажном тигре"

Комментируя сравнение РФ с бумажным тигром, Песков заявил, что страна-агрессор "не тигр", а ассоциируется скорее с "медведем".

"Россия - не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает", - сказал пресс-секретарь Путина.

Песков говорит, что Кремль не согласен со всеми высказываниями Дональда Трампа относительно войны России против Украины.

По его словам, "изменение тона президента США связано с его встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским".