У Кремлі безглуздо відповіли на заяву Трампа про "паперового тигра"

Коментуючи порівняння РФ з паперовим тигром, Пєсков заявив, що країна-агресор "не тигр", а асоціюється радше з "ведмедем".

"Росія - не тигр. Все-таки більше Росія асоціюється із ведмедем. Паперових ведмедів не буває", - сказав речник Путіна.

Пєсков каже, що Кремль не погоджується з усіма висловлюваннями Дональда Трампа щодо війни Росії проти України.

За його словами, "зміна тону президента США пов’язана з його зустріччю з українським лідером Володимиром Зеленським".