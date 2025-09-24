У Кремлі безглуздо відповіли на заяву Трампа про "паперового тигра"

У Москві вигадали безглузде пояснення на висловлювання президента США Дональда Трампа, який напередодні назвав Росію "паперовим тигром".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова в росЗМІ.
Коментуючи порівняння РФ з паперовим тигром, Пєсков заявив, що країна-агресор "не тигр", а асоціюється радше з "ведмедем".
"Росія - не тигр. Все-таки більше Росія асоціюється із ведмедем. Паперових ведмедів не буває", - сказав речник Путіна.
Пєсков каже, що Кремль не погоджується з усіма висловлюваннями Дональда Трампа щодо війни Росії проти України.
За його словами, "зміна тону президента США пов’язана з його зустріччю з українським лідером Володимиром Зеленським".
У дописі в соцмережі Truth Social, опублікованому після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, Дональд Трамп поставив під сумнів військову та економічну силу Росії.
Він назвав її "паперовим тигром" і зазначив, що за підтримки ЄС Україна може не лише повернути окуповані території, але й "піти далі".