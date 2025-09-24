UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Кремлі безглуздо відповіли на заяву Трампа про "паперового тигра"

Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Москві вигадали безглузде пояснення на висловлювання президента США Дональда Трампа, який напередодні назвав Росію "паперовим тигром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова в росЗМІ.

Коментуючи порівняння РФ з паперовим тигром, Пєсков заявив, що країна-агресор "не тигр", а асоціюється радше з "ведмедем".

"Росія - не тигр. Все-таки більше Росія асоціюється із ведмедем. Паперових ведмедів не буває", - сказав речник Путіна.

Пєсков каже, що Кремль не погоджується з усіма висловлюваннями Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. 

За його словами, "зміна тону президента США пов’язана з його зустріччю з українським лідером Володимиром Зеленським".

Що передувало

У дописі в соцмережі Truth Social, опублікованому після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, Дональд Трамп поставив під сумнів військову та економічну силу Росії.

Він назвав її "паперовим тигром" і зазначив, що за підтримки ЄС Україна може не лише повернути окуповані території, але й "піти далі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДональд ТрампПєсков