Трамп будет поддерживать Украину до самого конца, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил позитивные сигналы от Дональда Трампа о поддержке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского Fox News.
"Он показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца. Поэтому мы понимаем сейчас, что готовы закончить эту войну как можно скорее. И он хочет, и я хочу, и наш народ хочет", - отметил Зеленский.
По его словам, президент США понимает, что Владимир Путин не намерен завершать войну. Он уверяет всех в своей победе, хотя на самом деле не выигрывает.
Комментируя заявление Трампа о том, что Украина сможет освободить все свои территории, Зеленский сказал: "Это было для меня сюрпризом, вы правы, я получил очень позитивные сигналы со стороны Трампа и Америки, что они будут с нами до конца войны. Да, посмотрим, но дай Бог, чтобы так и было".
Украинский лидер подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Вашингтона. Он отметил, что для Украины важно, чтобы США и в будущем оставались стратегическим партнером.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может полностью восстановить свою территориальную и потом "пойти еще дальше".
Он уточнил, что восстановление территориальной целостности Украины возможно "со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО".
Зеленский 23 сентября провел про встречу с Трампом на полях Генассамблеи ООН и назвал ее продуктивной.