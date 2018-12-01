Порошенко: РФ хоче контролювати територію, де проходять газо- і нафтопроводи в Європу

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За його словами, Путін погрожує східним кордонам НАТО

Російська Федерація (РФ) готується встановити повітряний контроль над територією, де проходять газо- і нафтопроводи в Європу. Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю італійській щоденній газеті Corriere della Sera, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

За його словами, в даний час напруженість в Азовському морі привернула увагу міжнародного співтовариства, але одночасно російські винищувачі порушують український повітряний простір в різних частинах кордону і в Прибалтиці.

"Вони також готуються встановити повітряний контроль над територією, де проходять газо- і нафтопроводи, якими вуглеводні поставляються в Європу. Путін погрожує східним кордонам НАТО. Якщо ви надалі будете мовчати, Путін буде знати, що він може продовжувати експансію і отримувати нові переваги", - заявив Погрошенко.

25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки. В результаті агресії РФ були захоплені три українські судна і 24 моряка.

У зв'язку з цим, в 10 областях України до 26 грудня ввели військовий стан.

Нагадаємо, на думку Порошенка, щоб зупинити російську агресію, повинні бути здійснені конкретні кроки, наприклад, "заблокувати проект "Північний потік-2", посилити присутність НАТО в Чорному морі і ввести санкції проти РФ.