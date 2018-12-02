Порошенко вважає необхідним посилення військово-морської присутності союзників у Чорному морі

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко заявив, що міжнародне співтовариство повинно посилити тиск на Росію

Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність збільшення для української держави військово-морської присутності союзників Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Pокрема, Порошенко вважає необхідним збільшення військово-морської присутності Німеччини та союзників у Чорному морі.

"Нам потрібно збільшена військово-морська присутність Німеччини та союзників у Чорному морі як стримуючий фактор для Росії", - заявив президент в інтерв'ю Funke Media Group.

За його словами, агресивні дії РФ неприйнятні. Порошенко підкреслив, що "міжнародне співтовариство і об'єднана Європа повинні посилити тиск на Росію".

"Нам потрібна сильна, уніфікована, недвозначна реакція щодо агресивної поведінки Росії. Ми повинні зупинити "Північний потік-2". Ми повинні вже зараз думати про нові санкції", - сказав Порошенко.

Порошенко також заявив, що "настав час для реакції проти Росії, яка була після випадку в британському Солсбері, де були важко поранені нервово-паралітичною речовиною "Новичок" колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка".

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що РФ готується встановити повітряний контроль над територією, де проходять газо - і нафтопроводи в Європу.

Як відомо, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки. В результаті агресії РФ були захоплені три українські судна і 24 моряка.

У зв'язку з цим, в 10 областях України до 26 грудня ввели військовий стан.