Гвоздик - Стівенсон: відео і огляд бою

Український боксер став чемпіоном світу WBC в напівважкій вазі
До уваги читачів РБК-Україна відео і огляд боксерського поєдинку між українцем Олександром Гвоздиком і Адонісом Стівенсоном з Канади за звання чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі.
Український боксер Олександр Гвоздик в 16 бою завоював свій перший чемпіонський пояс в кар'єрі. Він закінчив бій в 11 раунді, відправивши свого сопреніка 41-річного Адоніса Стівенсона з Канади в глибокий нокаут і відібравши у нього звання чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі.
AND NEW!!!! WBC Champion of the World!!! @alex_gvozdyk !!!— World Boxing Council (@WBCBoxing) December 2, 2018
Congratulations!!!
#WBC #Boxing #GreenBelt #StevensonGvozdyk pic.twitter.com/PPKXbADCCm
Після цієї перемоги 31-річний Гвоздик приєднався до Василя Ломаченка, Олександра Усика і Артема Далакяна, ставши четвертим чемпіоном світу серед українських боксерів-професіоналів.