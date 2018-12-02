Гвоздик - Стівенсон: відео і огляд бою

Фото: Гвоздик - Стівенсон (wbcboxing.com)

Український боксер став чемпіоном світу WBC в напівважкій вазі

До уваги читачів РБК-Україна відео і огляд боксерського поєдинку між українцем Олександром Гвоздиком і Адонісом Стівенсоном з Канади за звання чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі.

Український боксер Олександр Гвоздик в 16 бою завоював свій перший чемпіонський пояс в кар'єрі. Він закінчив бій в 11 раунді, відправивши свого сопреніка 41-річного Адоніса Стівенсона з Канади в глибокий нокаут і відібравши у нього звання чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі.

Після цієї перемоги 31-річний Гвоздик приєднався до Василя Ломаченка, Олександра Усика і Артема Далакяна, ставши четвертим чемпіоном світу серед українських боксерів-професіоналів.