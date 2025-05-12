Кремль дерзко ответил на ультиматумы о 30-дневном перемирии

Песков так отреагировал на угрозы Европы ввести дополнительные санкции против России, если та не согласится на 30-дневное прекращение огня в Украине. Он дерзко заявил, что с Россией, мол, "нельзя говорить на языке ультиматумов".

"Такой язык ультиматумов для России неприемлем. Он не подходит. С Россией нельзя разговаривать в таком тоне", - отметил спикер Кремля.

Он подчеркнул, что Россия настроена на переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий.

"Как вы знаете, президент России выступил с заявлением. В этом заявлении, в частности, четко и недвусмысленно изложена наша позиция относительно возобновления прямых переговоров в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Тех самых прямых переговоров, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году", - заявил Песков.

Представитель российского диктатора также добавил, что президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре вчера подтвердил готовность сделать все возможное для организации переговоров России и Украины в Стамбуле.

"Это все, что я могу пока сказать по этой теме", - резюмировал представитель Путина.

Таким образом, Песков фактически отверг предложение о перемирии на 30 дней между Украиной и Россией.