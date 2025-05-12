Кремль дерзко ответил на ультиматумы о 30-дневном перемирии

В Кремле не воспринимают ультиматумы в вопросе перемирия с Украиной и настаивают на возобновлении прямых переговоров в Стамбуле без предварительных условий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.
Песков так отреагировал на угрозы Европы ввести дополнительные санкции против России, если та не согласится на 30-дневное прекращение огня в Украине. Он дерзко заявил, что с Россией, мол, "нельзя говорить на языке ультиматумов".
"Такой язык ультиматумов для России неприемлем. Он не подходит. С Россией нельзя разговаривать в таком тоне", - отметил спикер Кремля.
Он подчеркнул, что Россия настроена на переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий.
"Как вы знаете, президент России выступил с заявлением. В этом заявлении, в частности, четко и недвусмысленно изложена наша позиция относительно возобновления прямых переговоров в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Тех самых прямых переговоров, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году", - заявил Песков.
Представитель российского диктатора также добавил, что президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре вчера подтвердил готовность сделать все возможное для организации переговоров России и Украины в Стамбуле.
"Это все, что я могу пока сказать по этой теме", - резюмировал представитель Путина.
Таким образом, Песков фактически отверг предложение о перемирии на 30 дней между Украиной и Россией.
Напомним, в Киеве 10 мая состоялась встреча "коалиции решительных". После встречи лидеры провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
По его итогам Украина объявила, что готова к прекращению огня минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. В то же время лидеры Европы предупредили Москву, что в случае отказа Россию ждут новые санкции.
В ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин провел пресс-конференцию. Во время нее он отверг прекращение огня, предложенное Украиной, США и "коалицией решительных".
Вместо этого Путин предложил 15 мая продолжить переговоры в Стамбуле, которые были начаты еще в 2022 году, причем с того места, на котором они завершились.
Позже Турция официально заявила о готовности быть посредником между Украиной и Россией.
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к диалогу, однако подчеркнул, что необходимым условием является подтвержденное прекращение огня, которое должно начаться 12 мая.
А сегодня Германия поставила ультиматум России. В ФРГ заявили, что Путин должен ответить на предложение о прекращении огня в Украине до конца дня, иначе Европа начнет подготовку санкций.
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