Кремль зухвало відповів на ультиматуми про 30-денне перемир’я

Пєсков так відреагував на погрози Європи запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо та не погодиться на 30-денне припинення вогню в Україні. Він зухвало заявив, що з Росією, мовляв, "не можна говорити мовою ультиматумів".

"Така мова ультиматумів для Росії є неприйнятною. Вона не підходить. З Росією не можна розмовляти в такому тоні", - зазначив речник Кремля.

Він наголосив, що Росія налаштована на переговори у Стамбулі без будь-яких попередніх умов.

"Як ви знаєте, президент Росії виступив із заявою. У цій заяві, зокрема, чітко та недвозначно викладена наша позиція щодо поновлення прямих переговорів у Стамбулі без жодних попередніх умов. Тих самих прямих переговорів, які були перервані українською стороною у 2022 році", - заявив Пєсков.

Речник російського диктатора також додав, що президент Туреччини Реджеп Ердоган у телефонній розмові учора підтвердив готовність зробити все можливе для організації переговорів Росії та України у Стамбулі.

"Це все, що я можу наразі сказати щодо цієї теми", - резюмував представник Путіна.

У такий спосіб, Пєсков фактично відкинув пропозицію про перемир'я на 30 днів між Україною та Росією.