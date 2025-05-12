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У Путина 12 часов на перемирие: Германия поставила ультиматум России

Понедельник 12 мая 2025 14:04
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У Путина 12 часов на перемирие: Германия поставила ультиматум России Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин должен ответить на предложение о прекращении огня в Украине до конца дня. Иначе россияне столкнутся с новыми санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам представителя немецкого правительства Стефана Корнелиуса, Россия должна ответить на предложение о прекращении огня до конца дня или столкнуться с санкциями

Как пишет СМИ, Германия предупредила, что "часы тикают". Если Москва не примет это требование, "начнется подготовка" к новым санкциям.

"У нас еще есть 12 часов до конца дня, и если к тому времени не будет заключено перемирие, европейская сторона начнет подготовку к санкциям", - сказал Корнелиус.

Предложение о перемирии

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа развернула активную политическую и дипломатическую кампанию, направленную на прекращение войны в Украине.

Сейчас Вашингтон предлагает Киеву и Москве объявить 30-дневное перемирие на линии фронта. В то же время президент РФ Владимир Путин выдвигает встречные условия: остановить мобилизацию в Украине и прекратить поставки оружия со стороны западных стран.

Во время саммита в Киеве 10 мая лидеры стран-участниц "Коалиции решительных" установили для России дедлайн по согласованию 30-дневного перемирия. В случае отказа агрессору грозит новый пакет международных санкций.

Дожмет ли Запад Путина до объявления перемирия на 30 дней в Украине, - читайте в нашем авторском материале.

Будущие переговоры России и Украины

Также напомним, что в ночь на 11 мая Путин отклонил предложение о прекращении огня и предложил возобновить прямые переговоры с Украиной и провести встречу 15 мая в Стамбуле.

А уже на следующий день президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к диалогу, однако подчеркнул, что необходимым условием является подтвержденное прекращение огня, которое должно начаться 12 мая. Эту инициативу ранее поддержали Украина, Соединенные Штаты и "коалиция решительных".

Позже Турция официально заявила о готовности быть посредником между Украиной и Россией.

Спецпредставитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог также подчеркнул, что переговоры могут начаться только после фактического прекращения боевых действий.

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Война в Украине Перемирие России и Украины Мирные переговоры
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