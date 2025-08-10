Кремль "вспомнил" о претензиях на Аляску перед встречей Трампа с Путиным, - ISW
Кремль накануне встречи президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным вспомнил о претензиях на Аляску. Российские чиновники отмечают "исторические связи".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
При этом в Кремле напомнили об исторических претензиях России на этот регион, который они называют "американцем российского происхождения".
Помощник диктатора РФ Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски как места переговоров близостью двух стран через Берингов пролив и общими экономическими интересами в Арктике.
Российский переговорщик Кирилл Дмитриев также акцентировал на "исторических связях" Аляски с Русской православной церковью и ее военном и экономическом присутствии на этой территории.
Ранее в России неоднократно звучали заявления о необходимости возвращения Аляски Соединенными Штатами.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в январе 2024 года заявил, что Россия может ожидать "в любой день" возвращения Аляски в ответ на американские предостережения.
Известные российские пропагандисты, среди которых Владимир Соловьев и Ольга Скабеева, также неоднократно поднимали этот вопрос в эфирах.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2022 году заявлял, что Россия выдвинет претензии на Аляску, если США заморозят российские активы за рубежом.
Мирные переговоры
Напомним, что 6 августа стало известно о визите советника Дональда Трампа Уиткоффа в Москву, где он провел переговоры с диктатором России Владимиром Путиным.
Главной темой встречи было обсуждение возможностей для прекращения войны России против Украины.
После этого Дональд Трамп сообщил о встрече Уиткоффа украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который выразил надежду, что Россия сейчас более склонна к перемирию.
По информации Bloomberg стало известно, американские и российские чиновники прорабатывают возможный мирный план, которыйпредусматривает замораживание боевых действий.
Президент США Дональд Трамп допустил идею территориального обмена между Россией и Украиной.
Трамп объявил дату и место встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет отдавать свои территории российским оккупантам.