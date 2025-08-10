ua en ru
Кремль "згадав" про претензії на Аляску перед зустріччю Трампа з Путіним, - ISW

Неділя 10 серпня 2025 09:21
Кремль "згадав" про претензії на Аляску перед зустріччю Трампа з Путіним, - ISW Фото: Юрій Ушаков (росЗМІ)
Автор: Владислава Ткаченко

Кремль напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним згадав про претензії на Аляску. Російські чиновники наголошують на "історичних зв’язках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому у Кремлі нагадали про історичні претензії Росії на цей регіон, який вони називають "американцем російського походження".

Помічник диктатора РФ Юрій Ушаков пояснив вибір Аляски як місця переговорів близькістю двох країн через Берингову протоку та спільними економічними інтересами в Арктиці.

Російський переговорник Кирило Дмитрієв також акцентував на "історичних зв’язках" Аляски з Російською православною церквою та її військовій та економічній присутності на цій території.

Раніше в Росії неодноразово лунали заяви про необхідність повернення Аляски Сполученими Штатами.

Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв у січні 2024 року заявив, що Росія може очікувати "будь-якого дня" на повернення Аляски у відповідь на американські застереження.

Відомі російські пропагандисти, серед яких Володимир Соловйов і Ольга Скабеєва, також неодноразово піднімали це питання в ефірах.

Голова Держдуми В'ячеслав Володін у 2022 році заявляв, що Росія висуне претензії на Аляску, якщо США заморозять російські активи за кордоном.

Мирні переговори

Нагадаємо, що 6 серпня стало відомо про візит радника Дональда Трампа Віткоффа до Москви, де він провів переговори з диктатором Росії Володимиром Путіним.

Головною темою зустрічі було обговорення можливостей для припинення війни Росії проти України.

Після цього Дональд Трамп повідомив про зустріч Віткоффа українському президенту Володимиру Зеленському, який висловив надію, що Росія наразі більш схильна до перемир’я.

За інформацією Bloomberg стало відомо, американські та російські чиновники опрацьовують можливий мирний план, який передбачає заморожування бойових дій.

Президент США Дональд Трамп допустив ідею територіального обміну між Росією та Україною.

Трамп оголосив дату і місце зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним - 15 серпня на Алясці.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде віддавати свої території російським окупантам.

