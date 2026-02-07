Кремль настаивает на полной дипломатической и военной капитуляции Украины, - ISW

Кремль продолжает отвергать любые существенные гарантии безопасности, которые бы защитили Украину от полной дипломатической или военной капитуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны.

Аналитики ссылаются на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который накануне подтвердил отказ Кремля от предоставления Украине гарантий безопасности со стороны западных партнеров, и напомнил о поддержке "гарантий безопасности", на которые РФ согласилась на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.

В ISW напоминают, что проект Стамбульского протокола 2022 года не обеспечивал основы для существенных гарантий безопасности и оставил бы Украину беззащитной перед возобновлением агрессии.

Проект предусматривал, что:

Россия - агрессор в войне в Украине - будет рассматриваться как нейтральное "государство-гарант" Украины;

РФ и Китай будут иметь право вето относительно механизма реагирования на будущую агрессию в Украине;

Украина обязуется придерживаться нейтралитета, строгих ограничений по численности и составу военных сил и никогда не принимать военной помощи от своих союзников.

Аналитики указывают, что это заявление Лаврова является "последним в серии заявлений высокопоставленных чиновников кремля, которые свидетельствуют о том, что кремль продолжает рассматривать проект "стамбульского договора" от 2022 года как основу для любого будущего мирного урегулирования и не желает идти на компромисс относительно своих требований как к Украине, так и к НАТО.

"Владимир Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно отклоняли предложенный США 28-пунктный мирный план или любой план, который требует от России компромисса по любой из ее начальных военных целей", - отметили в ISW.