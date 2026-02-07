Кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України, - ISW

Кремль продовжує відкидати будь-які суттєві гарантії безпеки, які б захистили Україну від повної дипломатичної чи військової капітуляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивченняя війни.

Аналітики посилаються на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який напередодні підтвердив відмову Кремля від надання Україні гарантій безпеки з боку західних партнерів, і нагадав про підтримку "гарантій безпеки", на які РФ погодилася на переговорах у Стамбулі у квітні 2022 року.

В ISW нагадують, що проєкт Стамбульського протоколу 2022 року не забезпечував основи для суттєвих гарантій безпеки та залишив би Україну беззахисною перед поновленням агресії.

Проєкт передбачав, що:

Росія - агресор у війні в Україні - буде розглядатися як нейтральна "держава-гарант" України;

РФ та Китай матимуть право вето щодо механізму реагування на майбутню агресію в Україні;

Україна зобов'язується дотримуватися нейтралітету, суворих обмежень щодо чисельності та складу військових сил і ніколи не приймати військової допомоги від своїх союзників.

Аналітики вказують, що ця заява Лаврова є "останньою в серії заяв високопосадовців кремля, які свідчать про те, що кремль продовжує розглядати проект "стамбульського договору" від 2022 року як основу для будь-якого майбутнього мирного врегулювання та не бажає йти на компроміс щодо своїх вимог як до України, так і до НАТО.

"Володимир Путін та інші кремлівські чиновники неодноразово відхиляли запропонований США 28-пунктний мирний план або будь-який план, який вимагає від росії компромісу щодо будь-якої з її початкових воєнних цілей", - зазначили в ISW.