Кремль пытается убить Буданова даже во время мирных переговоров с Россией

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Кремль продолжает попытки его убить - даже сейчас, когда он ведет мирные переговоры с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Буданов дал первое интервью британским СМИ после назначения на новую должность. На встречу он пришел с оружием в кобуре.

Несмотря на усиленные меры безопасности в Офисе президента, угроза его жизни никуда не исчезла. По словам генерала, на него уже совершили по меньшей мере десять покушений.

"Я не должен никому доверять, я должен достичь результата", - сказал он.

То, что Кремль продолжает охотиться на него даже во время переговоров, Буданов назвал "абсолютно нормальным".

Большинство попыток покушения не разглашались. Но некоторые стали известны.