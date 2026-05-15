Кремль пытается убить Буданова даже во время мирных переговоров с Россией
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Кремль продолжает попытки его убить - даже сейчас, когда он ведет мирные переговоры с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Буданов дал первое интервью британским СМИ после назначения на новую должность. На встречу он пришел с оружием в кобуре.
Несмотря на усиленные меры безопасности в Офисе президента, угроза его жизни никуда не исчезла. По словам генерала, на него уже совершили по меньшей мере десять покушений.
"Я не должен никому доверять, я должен достичь результата", - сказал он.
То, что Кремль продолжает охотиться на него даже во время переговоров, Буданов назвал "абсолютно нормальным".
Большинство попыток покушения не разглашались. Но некоторые стали известны.
- 2019 год. Бомба под автомобилем Буданова сработала преждевременно - оторвала руку агенту, который ее закладывал. Буданов, по данным СМИ, преследовал второго нападавшего с оружием, но тот сумел убежать.
- 2023 год. Жена генерала Марианна Буданова и несколько офицеров разведки были отравлены тяжелыми металлами. Киев считает это российской операцией против ближайшего окружения Буданова.
- 2024 год. СБУ раскрыла план атаки на конвой генерала баллистическими ракетами. В заговоре были задействованы двое полковников Службы государственной охраны, которые тайно работали на Москву. Третий участник должен был уничтожить выживших с помощью FPV-дрона. Всех троих задержали.
