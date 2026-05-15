Кремль намагається вбити Буданова навіть під час мирних переговорів з Росією
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Кремль продовжує спроби його вбити - навіть зараз, коли він веде мирні переговори з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Буданов дав перше інтерв'ю британським ЗМІ після призначення на нову посаду. На зустріч він прийшов зі зброєю в кобурі.
Попри посилені заходи безпеки в Офісі президента, загроза його життю нікуди не зникла. За словами генерала, на нього вже скоїли щонайменше десять замахів.
"Я не повинен нікому довіряти, я повинен досягти результату", - сказав він.
Те, що Кремль продовжує полювати на нього навіть під час переговорів, Буданов назвав "абсолютно нормальним".
Більшість спроб замаху не розголошувалися. Але деякі стали відомі.
- 2019 рік. Бомба під автомобілем Буданова спрацювала передчасно - відірвала руку агенту, який її закладав. Буданов, за даними ЗМІ, переслідував другого нападника зі зброєю, але той зумів втекти.
- 2023 рік. Дружина генерала Маріанна Буданова та кілька офіцерів розвідки були отруєні важкими металами. Київ вважає це російською операцією проти найближчого оточення Буданова.
- 2024 рік. СБУ розкрила план атаки на конвой генерала балістичними ракетами. У змові були задіяні двоє полковників Служби державної охорони, які таємно працювали на Москву. Третій учасник мав знищити виживших за допомогою FPV-дрона. Усіх трьох затримали.
