ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Кремль намагається вбити Буданова навіть під час мирних переговорів з Росією

15:00 15.05.2026 Пт
2 хв
Буданов розповів, чому Кремль хоче його вбити
aimg Олена Чупровська
Кремль намагається вбити Буданова навіть під час мирних переговорів з Росією Фото: керівник Офісу президента Кирило Буданов (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Кремль продовжує спроби його вбити - навіть зараз, коли він веде мирні переговори з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Читайте також: Шойгу висунув умови для настання миру в Україні


Буданов дав перше інтерв'ю британським ЗМІ після призначення на нову посаду. На зустріч він прийшов зі зброєю в кобурі.

Попри посилені заходи безпеки в Офісі президента, загроза його життю нікуди не зникла. За словами генерала, на нього вже скоїли щонайменше десять замахів.

"Я не повинен нікому довіряти, я повинен досягти результату", - сказав він.

Те, що Кремль продовжує полювати на нього навіть під час переговорів, Буданов назвав "абсолютно нормальним".

Більшість спроб замаху не розголошувалися. Але деякі стали відомі.

  • 2019 рік. Бомба під автомобілем Буданова спрацювала передчасно - відірвала руку агенту, який її закладав. Буданов, за даними ЗМІ, переслідував другого нападника зі зброєю, але той зумів втекти.
  • 2023 рік. Дружина генерала Маріанна Буданова та кілька офіцерів розвідки були отруєні важкими металами. Київ вважає це російською операцією проти найближчого оточення Буданова.
  • 2024 рік. СБУ розкрила план атаки на конвой генерала балістичними ракетами. У змові були задіяні двоє полковників Служби державної охорони, які таємно працювали на Москву. Третій учасник мав знищити виживших за допомогою FPV-дрона. Усіх трьох затримали.

Нагадаємо, раніше Буданов пообіцяв боротися з "ексцесами" у мобілізації та змінити підхід до роботи Офісу президента.

Як повідомляло РБК-Україна, керівник Офісу президента також назвав переговорний процес єдиним реальним шляхом до завершення війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кирило Буданов
Новини
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату