Збірна України переграла Шотландію та вийшла у фінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022

У надвидовищному поєдинку збірна України здолала опір національної команди Шотландії (3:1) та вийшла у фінал кваліфікації до чемпіонату світу в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

ЧС-2022, кваліфікація, плей-офф, 1/2 фіналу

Шотландія – Україна – 1:3

Голи: Макгрегор, 79 – Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбик, 90+5

"Синьо-жовті" розпочали матч обережно, вочевидь, остерігаючись шквального натиску господарів. Та після нервових стартових хвилин українці швидко осміліли. Уже на 8-й хвилині Циганков потужно пробив з льоту, але Гордон кінчиками пальців витягнув м'яч з-під перекладини.

Шотландія відповіла фланговою атакою за участю Робертсона. Проте, Миколенко заблокував опоненту можливість пробити після навісу зірки "Ліверпуля". А за п'ять хвилин мав відкривати рахунок Ярмоленко, але не скористався відскоком і дозволив Гордону знову виконати сейв.

Далі декілька напівмоментів створила "Тартанова армія". Ось Хенлі пробив дуже неточно головою після кутового. Згодом м'яч просвистів над воротами після пострілу Макгінна з лінії штрафного. Натомість спробу удару Робертсона заблокував Циганков.

А збірна України як грала спокійно, так і відкрила рахунок. На 33-й хвилині Маліновський виконав геніальний пас із власної половини на хід Ярмоленку, той першим дотиком підробив м'яч, а другим перекинув через Гордона – 0:1.

Отямитися від пропущеного м'яча до перерви шотландці не зуміли. А на старті другої половини цього шансу їх позбавила українська збірна. Ярмоленко в атаці "синьо-жовтих" від лінії поля скинув назад на Караваєва, оборонець навісив на лінію воротарського, де Роман Яремчук виграв верхову дуель і головою спрямував м'яч у кут – 0:2!

На куражі команда Петракова провела ще кілька небезпечних атак. Ярмоленко накрутив захисника й пробив низом – Гордон парирував. А Караваєв наважився пробити з льоту після прострілу з лівого флангу, та м'яч пройшов над воротами.

Але орієнтовно з 60-ї хвилини збірна України почала відчутно "просідати". Шотландці ж, зрозумівши, що втрачати нічого, ввімкнулися на максимум і почали раз у раз тероризувати оборону "синьо-жовтих".

З'явилася і зайва нервозність в оборонних діях українців. Бущан і Степаненко ледь не "наварили" у власній карній зоні під активним пресингом збірної Шотландії. Згодом Макгінн відверто пробачив голкіпера національної команди України, коли не зміг головою влучити у ворота після помилки Бущана.

Та серія помилок і неуважність таки призвели до гола на 79-й хвилині. Макгрегор таки пробив українського кіпера з другої спроби, а Степаненко виніс м'яч вже з-за лінії воріт.

У цей момент вдало спрацював тренерський штаб "синьо-жовтих". Серія замін у збірній України дозволила відсунути гру від власних воріт, а кілька контратакувальних випадів команди Петракова цілком могли завершитися ще одним взяттям воріт. Той же Довбик довго готував удар після розкішної передачі Мудрика, а Зубков з чудової позиції пробив поруч зі стійкою...

Та забила Україна в останній атаці поєдинку. Зінченко перехопив м'яч біля власного штрафного майданчика, протягнув його до центра поля і розрізним пасом вивів Довбика на побачення з Гордоном – цього разу форвард був точним!

Тепер до Мундіалю збірній України залишився лише крок. 5 червня у Кардіффі "синьо-жовті" змагатимуться зі збірною Уельсу за останню путівку в Катар від Європи.