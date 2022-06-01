Уряди України та Польщі вперше провели спільне засідання: про що йдеться в заяві

У середу, 1 червня, вперше уряди України та Польщі провели спільні консультації. Під час засідання був присутній і президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови держави в Telegram.

"У такому форматі наші уряди працюють уперше. Він є історичним і, впевнений, буде продуктивним. Цінуємо всю ту безпрецедентну підтримку з боку Польщі для України та українців. Відносини між нашими країнами з теплих і сусідських перейшли на новий етап - міцних та історичних", - зазначив він.

На знак подяки Зеленський відзначив державними нагородами Матеуша Моравецького та віце-прем’єр-міністра Польщі Ярослава Качинського за допомогу Україні.

За даними прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, за результатами міжурядових консультацій України та Польщі була прийнята спільна заява.

"Польща підтвердила, що підтримує вступ України до ЄС та НАТО, а також докладатиме зусиль, аби Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС уже цього червня", - розповів він.

За його словами, сторони також домовилися посилювати оборонне співробітництво, розвивати Польсько-Українсько-Британський союз та працювати над посиленням санкцій проти Росії.

"Наші польські партнери підтвердили свою готовність брати участь у післявоєнному відновленні України. Будемо також посилювати прикордонне співробітництво", - запевнив Шмигаль.