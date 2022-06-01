Росія завдала удару по Львівській області, є поранені

Увечері 1 червня у Львівській області прогриміли вибухи. Попередньо окупанти завдали ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури, в результаті якого двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Львівської області Максима Козицького.

Радник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що російські військові цілилися у залізничний тунель у Турківському районі Львівської області, але їм завадили карпатські гори.

Стало відомо, що поранення отримали 5 людей. Медики оцінюють їх стан як легкий або середній тяжкості. Загрози життям немає.

За його словами, інформації про загиблих в даний момент немає. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у Львівській області вибухи прогриміли у Стрийському районі під час тривоги.

Ми також писали про те, що в Харкові рятувальники дістали чотирьох загиблих з-під завалів зруйнованого обстрілами будинку в Індустріальному районі.

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