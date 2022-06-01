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Кремль хоче приєднати всі окуповані території України до РФ: названо терміни

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Росія, Середа 01 червня 2022 12:08
Кремль хоче приєднати всі окуповані території України до РФ: названо терміни Фото: Кремль (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кремль має намір "узаконити" окупацію частини територій України. Для цього в РФ планують провести референдуми про "приєднання" Донбасу, Херсонської та Запорізької областей протягом року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена міжнародного комітету СФ Сергія Цекова у середу, 1 червня, передає РИА Новости.

"Абсолютно згоден, що ці регіони мають бути з Росією. Думаю, все може статися у набагато більших розмірах, - сказав він. - Я думаю, що всі території, які контролює Росія, вони мають дуже великі шанси на з'єднання з РФ".

За його словами, процес щодо проведення референдуму в цих областях щодо "приєднання" до Росії буде "досить швидким, протягом року".

Нагадаємо, раніше учасник російської переговорної делегації Леонід Слуцький заявив, що на Донбасі очікуються "знакові події", і підтвердив підготовку "референдумів".

До цього західна розвідка вважала, що Росія спробує приєднати окупований Донбас до середини травня.

Крім того, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти заблокували виїзд людей з окупованих районів Херсонської області на підконтрольну Україні територію і вже почали друкувати бюлетені на"референдум".

Днями в Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що нібито нічого не чули про підготовку "референдуму".

Водночас ЗСУ перейшли в контрнаступ і відтіснили війська РФ на необладнані позиції в Херсонській області.

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