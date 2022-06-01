РФ обстріляла Харківську область: багато поранених та загиблих, серед яких дитина

На ранок середи, 1 червня, окупанти обстріляли Київський район Харкова та область. І якщо в Харкові обійшлося без постраждалих, то в регіоні - 4 загиблих та 7 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.