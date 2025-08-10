ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кремль не хочет уступать Херсонскую и Запорожскую области из-за коридора в Крым, - WP

Воскресенье 10 августа 2025 13:03
UA EN RU
Кремль не хочет уступать Херсонскую и Запорожскую области из-за коридора в Крым, - WP Фото: Диктатор РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Кремль отказывается уступать Херсонскую и Запорожскую области. Россия считает эти территории стратегически важными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным The Washington Post, намек диктатора РФ Владимира Путина на возможное прекращение российских атак в Запорожской и Херсонской областях США восприняли как предложение вывести войска.

Осведомленный источник, участвовавший в переговорах сообщил, что Кремль предложил Украине отказаться от Донбасса - Луганской и Донецкой областей в обмен на прекращение огня. Других условий Москва не выдвинула.

По словам источника, российская сторона не намерена возвращать территории Херсона и Запорожья, которые обеспечивают Москве стратегический сухопутный мост в оккупированный Крым.

Европейские лидеры отреагировали заявлением, что прекращение огня должно быть предпосылкой переговоров, а не российской "фишкой" для давления на Киев.

В пятницу президент США Дональд Трамп подтвердил, что Кремль предлагает "определенный обмен территориями, выгодный обеим сторонами".

Российские "эксперты" отметили, что Путин не собирается отступать из Херсонской и Запорожской областей - регионов, незаконно аннексированных в 2022 году.

Трамп о возможном "обмене территориями"

Президент США Дональд Трамп допустил идею территориального обмена между Россией и Украиной.

Он отметил, что ситуация является сложной, но в ходе переговоров планируется возвращение некоторых территорий Украине, а также взаимный обмен землями в пользу обеих сторон.

Кроме того, он объявил дату и место встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске.

По информации CBS News, есть вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту Трампа и Путина на следующей неделе.

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет отдавать свои территории российским оккупантам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным
Судьбу Украины решат на Аляске? Что известно о саммите и планах Трампа с Путиным
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН