Кремль не хочет уступать Херсонскую и Запорожскую области из-за коридора в Крым, - WP
Кремль отказывается уступать Херсонскую и Запорожскую области. Россия считает эти территории стратегически важными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По данным The Washington Post, намек диктатора РФ Владимира Путина на возможное прекращение российских атак в Запорожской и Херсонской областях США восприняли как предложение вывести войска.
Осведомленный источник, участвовавший в переговорах сообщил, что Кремль предложил Украине отказаться от Донбасса - Луганской и Донецкой областей в обмен на прекращение огня. Других условий Москва не выдвинула.
По словам источника, российская сторона не намерена возвращать территории Херсона и Запорожья, которые обеспечивают Москве стратегический сухопутный мост в оккупированный Крым.
Европейские лидеры отреагировали заявлением, что прекращение огня должно быть предпосылкой переговоров, а не российской "фишкой" для давления на Киев.
В пятницу президент США Дональд Трамп подтвердил, что Кремль предлагает "определенный обмен территориями, выгодный обеим сторонами".
Российские "эксперты" отметили, что Путин не собирается отступать из Херсонской и Запорожской областей - регионов, незаконно аннексированных в 2022 году.
Трамп о возможном "обмене территориями"
Президент США Дональд Трамп допустил идею территориального обмена между Россией и Украиной.
Он отметил, что ситуация является сложной, но в ходе переговоров планируется возвращение некоторых территорий Украине, а также взаимный обмен землями в пользу обеих сторон.
Кроме того, он объявил дату и место встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске.
По информации CBS News, есть вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту Трампа и Путина на следующей неделе.
Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет отдавать свои территории российским оккупантам.