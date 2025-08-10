Кремль не хоче поступатися Херсонською та Запорізькою областями через коридор до Криму, - WP

Кремль відмовляється поступатися Херсонською та Запорізькою областями. Росія вважає ці території стратегічно важливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними The Washington Post, натяк диктатора РФ Володимира Путіна на можливе припинення російських атак у Запорізькій та Херсонській областях США сприйняли як пропозицію вивести війська.

Обізнане джерело, яке брало участь у переговорах повідомило, що Кремль запропонував Україні відмовитися від Донбасу - Луганської та Донецької областей в обмін на припинення вогню. Інших умов Москва не висунула.

За словами джерела , російська сторона не має наміру повертати території Херсона та Запоріжжя, які забезпечують Москві стратегічний сухопутний міст до окупованого Криму.

Європейські лідери відреагували заявою, що припинення вогню має бути передумовою переговорів, а не російською "фішкою" для тиску на Київ.

У п’ятницю президент США Дональд Трамп підтвердив, що Кремль пропонує "певний обмін територіями, вигідний обом сторонами".

Російські "експерти" наголосили, що Путін не збирається відступати з Херсонської та Запорізької областей - регіонів, незаконно анексованих у 2022 році.