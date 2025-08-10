ua en ru
Нд, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кремль не хоче поступатися Херсонською та Запорізькою областями через коридор до Криму, - WP

Неділя 10 серпня 2025 13:03
UA EN RU
Кремль не хоче поступатися Херсонською та Запорізькою областями через коридор до Криму, - WP Фото: Диктатор РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Кремль відмовляється поступатися Херсонською та Запорізькою областями. Росія вважає ці території стратегічно важливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними The Washington Post, натяк диктатора РФ Володимира Путіна на можливе припинення російських атак у Запорізькій та Херсонській областях США сприйняли як пропозицію вивести війська.

Обізнане джерело, яке брало участь у переговорах повідомило, що Кремль запропонував Україні відмовитися від Донбасу - Луганської та Донецької областей в обмін на припинення вогню. Інших умов Москва не висунула.

За словами джерела , російська сторона не має наміру повертати території Херсона та Запоріжжя, які забезпечують Москві стратегічний сухопутний міст до окупованого Криму.

Європейські лідери відреагували заявою, що припинення вогню має бути передумовою переговорів, а не російською "фішкою" для тиску на Київ.

У п’ятницю президент США Дональд Трамп підтвердив, що Кремль пропонує "певний обмін територіями, вигідний обом сторонами".

Російські "експерти" наголосили, що Путін не збирається відступати з Херсонської та Запорізької областей - регіонів, незаконно анексованих у 2022 році.

Трамп про можливий "обмін територіями"

Президент США Дональд Трамп допустив ідею територіального обміну між Росією та Україною.

Він зазначив, що ситуація є складною, але в ході переговорів планується повернення деяких територій Україні, а також взаємний обмін землями на користь обох сторін.

Крім того, він оголосив дату і місце зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним - 15 серпня на Алясці.

За інформацією CBS News, є ймовірність, що президент України Володимир Зеленський приєднається до саміту Трампа і Путіна наступного тижня.

Голова держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде віддавати свої території російським окупантам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Долю України вирішать на Алясці? Що відомо про саміт і плани Трампа з Путіним
Долю України вирішать на Алясці? Що відомо про саміт і плани Трампа з Путіним
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН