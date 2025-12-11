ua en ru
В Кременчуге раздаются взрывы: враг применил баллистику

Кременчуг, Полтавская область, Четверг 11 декабря 2025 01:51
UA EN RU
В Кременчуге раздаются взрывы: враг применил баллистику Фото: спасатель ГСЧС (Facebook)
Автор: Марина Балабан

Российская армия атаковала Кременчуг баллистикой, в городе слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Кремечук Полтавской области находится под атакой дронов.

До этого по городу было выпущено по меньшей мере три баллистические ракеты, сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

На фоне этого в городе были слышны взрывы, сообщают местные паблики со ссылкой на очевидцев.

Атаки на Кременчуг

Предыдущая атака на Кременчуг состоялась в ночь на 7 декабря, тогда город атаковали дроны и "Кинжалы". В городе также раздавались взрывы.

Впоследствии мэр города сообщил, что в ночь на 7 декабря враг снова нанес массированный комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга.

В отдельных районах города наблюдались перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом.

Обстрелы 7 декабря

В ночь на 7 декабря враг нанес очередной удар по украинской территории. Основной целью россиян был город Кременчуг, что в Полтавской области.

По данным Воздушных сил, враг применил 246 воздушных целей. Среди них:

  • 241 ударный дрон типа "Шахед" и "Гербера";
  • 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (Тамбовская обл., РФ);
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М" / KN-23 (Курская обл., РФ)

Кременчуг Ракеты Взрывы
