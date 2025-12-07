ua en ru
РФ атаковала энергообъекты в Полтавской области: есть перебои с водой и отоплением

Полтавская область, Воскресенье 07 декабря 2025 08:49
РФ атаковала энергообъекты в Полтавской области: есть перебои с водой и отоплением Иллюстративное фото: россияне атаковали энергообъекты в Полтавской области (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 7 декабря российские войска атаковали энергетические предприятия в Кременчугском районе Полтавской области ракетами и дронами. Есть перебои с тепло- и водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Владимира Когута.

"Сегодня ночью россияне осуществили массированную комбинированную атаку Полтавщины с помощью ракет и дронов. Под ударом оказались несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе", - сообщил Когут.

По его словам, в результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары. Повреждено техническое оборудование.

Также обломки вражеского беспилотника повредили хозяйственную постройку на территории частного домовладения. Информация о пострадавших не поступала.

Из-за атаки есть перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах громады. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрела.

Также россияне массированно атаковали инфраструктуру в Кременчуге

Мэр города Виталий Малецкий сообщил, что в нескольких районах нет света, воды и тепла. Информации о пострадавших нет.

Обстрел энергетики

Напомним, в ночь на 6 декабря российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей.

Под российским прицелом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Кроме того, российские войска атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Серьезно повреждено оборудование.

В результате массированной атаки России на энергетические объекты Украины 6 декабря атомные электростанции вынужденно сократили генерацию.

