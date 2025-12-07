ua en ru
Вс, 07 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Массированная атака на Кременчуг: город атакуют дроны и ракеты "Кинжал", слышны взрывы

Кременчуг, Полтавская область, Воскресенье 07 декабря 2025 01:41
UA EN RU
Массированная атака на Кременчуг: город атакуют дроны и ракеты "Кинжал", слышны взрывы Фото: атака на Кременчуг (Facebook dsns)
Автор: Марина Балабан

Город Кременчуг Полтавской области в ночь на 7 декабря атакуют дроны и "Кинжалы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

О том, что скоростные цели движутся на Кременчуг, Воздушные силы ВСУ информировали около 01:30.

Также сообщалось, что в городе слышны взрывы.

Местные паблики со ссылкой на жителей города пишут о перебоях со светом и отоплением.

Между тем воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за взлета МиГ-31К - носителя гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

Атака на Кременчуг

Как сообщалось, 8 ноября враг атаковал Кременчуг. Вследствие российского удара по энергетической инфраструктуре весь Кременчуг остался без электроснабжения.

Как позже рассказал председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, враг нанес массированный удар по Полтавщине. Целился в объекты энергетической инфраструктуры.

По его данным, в результате вражеских действий РФ один человек травмирован, ему оказывается необходимая помощь.

Кроме того, из-за атаки в области были введены специальные графики аварийного отключения света.

В городе не работал электротранспорт, в связи с чем на маршруты вывели дополнительные единицы автобусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кременчуг Ракеты Дрони
Новости
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне