У Кременчуці лунають вибухи: ворог застосував балістику
Російська армія атакувала Кременчук балістикою, у місті чутно вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.
Кремечук Полтавської області перебуває під атакою дронів.
До цього по місту було випущено щонайменше три балістичні ракети, повідомляють моніторингові Telegram-канали.
На тлі цього в місті було чутно вибухи, повідомляють місцеві пабліки з посиланням на очевидців.
Атаки на Кременчук
Попередня атака на Кременчук відбулась у ніч на 7 грудня, тоді місто атакували дрони та "Кинджали". У місті також лунали вибухи.
Згодом мер міста повідомив, що в ніч на 7 грудня ворог знову наніс масований комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука.
В окремих районах міста спостерігались перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.
Обстріли 7 грудня
У ніч на 7 грудня ворог завдав чергового удару по українській території. Основною ціллю росіян було місто Кременчук, що у Полтавській області.
За даними Повітряних сил, ворог застосував 246 повітряних цілей. Серед них:
- 241 ударний дрон типу "Шахед" та "Гербера";
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (Тамбовська обл., РФ);
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23 (Курська обл., РФ)