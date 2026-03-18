Страны НАТО обсуждают совместную разблокировку Ормузского пролива, - Рютте

Рютте отметил важность Ормузского пролива и добавил, что он находится в контакте со "многими" союзниками по вопросу его блокады из-за войны на Ближнем Востоке.

"Мы все, конечно, согласны с тем, что пролив должен снова открыться. И насколько мне известно, союзники работают вместе, обсуждают, как это сделать, какой способ является наилучшим. Они работают над этим совместно, чтобы найти дальнейший путь", - подчеркнул генсек.

Призыв Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, принять участие в американо-израильской операции против Ирана.

Американский лидер хотел, чтобы союзники направили в Ормузский пролив свои военные корабли и помогли его разблокировать.

Министр обороны Германии Борис Писториус в ответ на такой призыв подчеркнул, что это "не наша война". По его словам, если немецкие военные корабли направят на Ближний Восток, это вряд ли поможет урегулировать конфликт дипломатическим путем.