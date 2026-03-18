Країни НАТО обговорюють спільне розблокування Ормузької протоки, - Рютте

Рютте наголосив на важливості Ормузької протоки і додав, що він перебуває в контакті з "багатьма" союзниками з питання її блокади через війну на Близькому Сході.

"Ми всі, звичайно, згодні з тим, що протока має знову відкритися. І наскільки мені відомо, союзники працюють разом, обговорюють, як це зробити, який спосіб є найкращим. Вони працюють над цим спільно, щоб знайти подальший шлях", - наголосив генсек.

Заклик Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп закликав країни, які отримують нафту через Ормузьку протоку, взяти участь в американо-ізраїльській операції проти Ірану.

Американський лідер хотів, щоб союзники направили в Ормузьку протоку свої військові кораблі і допомогли її розблокувати.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у відповідь на такий заклик наголосив, що це "не наша війна". За його словами, якщо німецькі військові кораблі направлять на Близький Схід, це навряд чи допоможе врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.