Страны НАТО обсуждают совместную разблокировку Ормузского пролива, - Рютте
Союзники по НАТО обсуждают, как разблокировать Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для мирового экспорта нефти.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Рютте отметил важность Ормузского пролива и добавил, что он находится в контакте со "многими" союзниками по вопросу его блокады из-за войны на Ближнем Востоке.
"Мы все, конечно, согласны с тем, что пролив должен снова открыться. И насколько мне известно, союзники работают вместе, обсуждают, как это сделать, какой способ является наилучшим. Они работают над этим совместно, чтобы найти дальнейший путь", - подчеркнул генсек.
Призыв Трампа
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, принять участие в американо-израильской операции против Ирана.
Американский лидер хотел, чтобы союзники направили в Ормузский пролив свои военные корабли и помогли его разблокировать.
Министр обороны Германии Борис Писториус в ответ на такой призыв подчеркнул, что это "не наша война". По его словам, если немецкие военные корабли направят на Ближний Восток, это вряд ли поможет урегулировать конфликт дипломатическим путем.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что его страна не будет принимать участие в войне против Ирана.
Иран заблокировал Ормузский пролив после начала американо-израильской операции. В результате цены на нефть в мире взлетели, поскольку по Ормузскому проливу нефть экспортировали страны Персидского залива.