Країни НАТО обговорюють спільне розблокування Ормузької протоки, - Рютте

20:58 18.03.2026 Ср
2 хв
Таку заяву генсек НАТО зробив після різкої критики Трампа
aimg Іван Носальський
Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)

Союзники по НАТО обговорюють, як розблокувати Ормузьку протоку, яка є ключовим маршрутом для світового експорту нафти.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: "НАТО - вулиця з одностороннім рухом": Трамп заявив, що йому не потрібна допомога Альянсу

Рютте наголосив на важливості Ормузької протоки і додав, що він перебуває в контакті з "багатьма" союзниками з питання її блокади через війну на Близькому Сході.

"Ми всі, звичайно, згодні з тим, що протока має знову відкритися. І наскільки мені відомо, союзники працюють разом, обговорюють, як це зробити, який спосіб є найкращим. Вони працюють над цим спільно, щоб знайти подальший шлях", - наголосив генсек.

Заклик Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп закликав країни, які отримують нафту через Ормузьку протоку, взяти участь в американо-ізраїльській операції проти Ірану.

Американський лідер хотів, щоб союзники направили в Ормузьку протоку свої військові кораблі і допомогли її розблокувати.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у відповідь на такий заклик наголосив, що це "не наша війна". За його словами, якщо німецькі військові кораблі направлять на Близький Схід, це навряд чи допоможе врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що його країна не братиме участі у війні проти Ірану.

Іран заблокував Ормузьку протоку після початку американо-ізраїльської операції. У результаті ціни на нафту у світі злетіли, оскільки Ормузькою протокою нафту експортували країни Перської затоки.

Більше по темі:
Кешбек на пальне в Україні запрацює вже з 20 березня: які АЗС у списку
Кешбек на пальне в Україні запрацює вже з 20 березня: які АЗС у списку
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО