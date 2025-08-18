ua en ru
Страны ЕС проведут онлайн-встречу по итогам переговоров Зеленского и Трампа

Понедельник 18 августа 2025 18:32
Страны ЕС проведут онлайн-встречу по итогам переговоров Зеленского и Трампа Фото: глава Евросовета Антониу Кошта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Страны-члены ЕС завтра, 19 августа, проведут онлайн-встречу. Обсудят сегодняшние переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я созвал видеоконференцию членов Европейского совета на завтра в 13:00 по центральноевропейскому времени (12:00 по Киеву) для подведения итогов сегодняшних встреч в Вашингтоне по Украине", - сообщил Кошта.

Он отметил, что вместе с США Евросоюз будет продолжать работать над достижением длительного мира, "который будет защищать жизненно важные интересы Украины и Европы в сфере безопасности".

Встреча Зеленского и Трампа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским

Напомним, сегодня, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме, а затем к ним присоединятся европейские лидеры.

Ожидается, что стороны сегодня должны детально обсудить условия мирного соглашения, которые президент США накануне обсудил с Путиным в Анкоридже на Аляске и определить дальнейшие шаги по достижению мира.

По данным BBC, во встрече Зеленского и Трампа примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

Подробнее о том, что известно о встрече Зеленского и Трампа и что этому предшествовало - читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, что перед встречей Зеленский уже провел переговоры со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Они обсудили ситуацию на фронте и совместные дипломатические возможности Украины, Европы и США.

