Країни ЄС проведуть онлайн-зустріч за підсумками переговорів Зеленського та Трампа

Понеділок 18 серпня 2025 18:32
Країни ЄС проведуть онлайн-зустріч за підсумками переговорів Зеленського та Трампа Фото: голова Євроради Антоніу Кошта (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Країни-члени ЄС завтра, 19 серпня, проведуть онлайн-зустріч. Обговорять сьогоднішні переговори президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я скликав відеоконференцію членів Європейської ради на завтра о 13:00 за центральноєвропейським часом (12:00 за Києвом) для підбиття підсумків сьогоднішніх зустрічей у Вашингтоні щодо України", - повідомив Кошта.

Він зазначив, що разом із США Євросоюз продовжуватиме працювати над досягненням тривалого миру, "який захищатиме життєво важливі інтереси України та Європи у сфері безпеки".

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Дональдом Трампом у Білому домі, а згодом до них долучаться європейські лідери.

Очікується, що сторони сьогодні мають детально обговорити умови мирної угоди, які президент США напередодні обговорив з Путіним в Анкориджі на Алясці та визначити подальші кроки щодо досягнення миру.

За даними BBC, у зустрічі Зеленського та Трампа візьмуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланці Стів Уіткофф та Кіт Келлог, а також голова апарату Білого дому Сьюзан Вайлс.

Детальніше про те, що відомо про зустріч Зеленського і Трампа та що цьому передувало - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що перед зустріччю Зеленський вже провів переговори зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Вони обговорили ситуацію на фронті та спільні дипломатичні можливості України, Європи та США.

