Зеленский сообщил детали встречи с Келлогом

Понедельник 18 августа 2025 17:23
Зеленский сообщил детали встречи с Келлогом Фото: президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель США Кит Келлог (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем США Китом Келлогом ситуацию на фронте и совместные дипломатические возможности Украины, Европы и Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности - Украины и всей Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и президент Трамп имеет такую силу. Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что в ночь на сегодня продолжились российские атаки против украинских городов. Среди убитых - два ребенка. Также есть десятки раненых.

"Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет обо всех в Европе. Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи", - подчеркнул президент.

Встреча Зеленского и Келлога

Напомним, в понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Вашингтоне.

Зеленский встретился с Келлогом перед тем, как провести переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Подробнее о том, что известно о встрече Зеленского и Трампа и что этому предшествовало - читайте в материале РБК-Украина.

