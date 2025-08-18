ua en ru
СМИ узнали, кто примет участие во встрече Зеленского и Трампа

Понедельник 18 августа 2025 17:45
СМИ узнали, кто примет участие во встрече Зеленского и Трампа Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп сегодня, 18 августа, проведут переговоры в Белом доме. На встрече будут присутствовать и другие представители администрации США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным источников издания, во встрече Зеленского и Трампа в Овальном кабинете примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

Напомним, в Вашингтоне сегодня, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Дональдом Трампом, а затем к ним присоединятся европейские лидеры.

Ожидается, что стороны сегодня должны детально обсудить условия мирного соглашения, которые президент США накануне обсудил с Путиным в Анкоридже на Аляске и определить дальнейшие шаги по достижению мира.

Подробнее о том, что известно о встрече Зеленского и Трампа и что этому предшествовало - читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, что перед встречей Зеленский уже провел переговоры со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Они обсудили ситуацию на фронте и совместные дипломатические возможности Украины, Европы и США.

