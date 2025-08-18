Зеленский встретился с Келлогом перед переговорами с Трампом, - источник
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, проводит встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Вашингтоне.
Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.
По его словам, Зеленский встретился с Келлогом перед тем, как провести переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и европейскими лидерами.
В то же время других деталей собеседник не сообщил.
Встреча Зеленского и Трампа
Напомним, в Вашингтоне сегодня, 18 августа пройдет ключевая встреча - Владимир Зеленский проведет переговоры с Дональдом Трампом, а затем к ним присоединятся европейские лидеры.
Ожидается, что стороны сегодня должны детально обсудить условия мирного соглашения, которые президент США накануне обсудил с Путиным в Анкоридже на Аляске и определить дальнейшие шаги по достижению мира.
Подробнее о том, что известно о встрече Зеленского и Трампа и что этому предшествовало - читайте в материале РБК-Украина.