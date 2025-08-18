Зеленский встретился с Келлогом перед переговорами с Трампом, - источник

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, проводит встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Вашингтоне.

Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.

По его словам, Зеленский встретился с Келлогом перед тем, как провести переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и европейскими лидерами. В то же время других деталей собеседник не сообщил.