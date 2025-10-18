Австрия изменила позицию по 19-му пакету санкций против РФ, - Reuters

Австрия сообщила, что согласится на принятие нового санкционного пакета Европейского Союза против России, тем самым сняв ключевое препятствие для голосования за санкции на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Reuters .

Как известно, 20 октября министры иностранных дел Евросоюза проведут встречу в Люксембурге, чтобы окончательно согласовать уже 19-й санкционный пакет против России. Но принятие зашло в тупик из-за Австрии.

Вена требовала разморозить часть активов России, чтобы компенсировать за их счет убытки австрийского Raiffeisen Bank International. Банк пострадал из-за штрафов, наложенных на него российским режимом.

Однако другие страны выразили сопротивление этому требованию. Пакет требует единодушного принятия всех 27 стран-членов. Вероятно, именно поэтому Австрия в конце концов заявила о поддержке санкций.

"Австрия поддерживает дальнейшее давление на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник", - сообщило министерство иностранных дел Австрии.