У ВСУ появятся "грифоны": на что способны Gripen, которые получит Украина

Швеция, Среда 22 октября 2025 20:15
У ВСУ появятся "грифоны": на что способны Gripen, которые получит Украина
Автор: Иван Носальский

Украина намерена купить у Швеции истребители Gripen, которые называют "шведским грифоном". Эти самолеты могут составить конкуренцию американским F-16 и не только.

Более детально о шведских Gripen - в материале РБК-Украина.

Что известно о Gripen

JAS 39 Gripen - это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа - грифона, символизирующего божественную силу.

Проектирование самолета началось в 1979 году, первый полет состоялся в 1988-м, а в 1997 году Gripen поступил на вооружение ВВС Швеции. Всего было произведено почти 250 машин, а стоимость варьируется от 30 до 60 млн долларов в зависимости от модификации.

У ВСУ появятся &quot;грифоны&quot;: на что способны Gripen, которые получит УкраинаФото: шведские Gripen могут появиться у Украины (flickr by SAAB)

Истребитель имеет аэродинамическую схему "утка": рули управления создают подъемную силу на любой скорости, а треугольное крыло компенсирует отрицательную подъемную силу на сверхзвуке. Такая конструкция обеспечивает высокую маневренность, стабильность при сверхзвуковом полете и хорошие взлетно-посадочные характеристики.

Для уменьшения пробега при посадке предусмотрены мощные воздушные тормоза. Основные системы, включая двигатель RM12 и радар PS-05/A, выполнены модульно, что облегчает техническое обслуживание и модернизацию.

Мощный турбореактивный двигатель с высокой двухконтурностью обеспечивает максимальную скорость 2130 км/ч и разгон до взлёта за 18 секунд. Изначально самолет имел ограниченный набор вооружения, но впоследствии получил возможность использовать большинство европейских и американских авиационных средств поражения: бомбы, неуправляемые авиационные ракеты и высокоточные ракеты для наземных и морских целей.

Сегодня существуют модернизированные версии Gripen с улучшенными двигателями, радарами с активной фазированной антенной решеткой и дополнительными точками подвески. Кроме Швеции, истребители эксплуатируются в ЮАР, Таиланде, Бразилии, Венгрии и Чехии.

Новейшая модификация Gripen

JAS 39 Gripen E - это современный многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Он представляет собой усовершенствованную версию предыдущих моделей Gripen, предлагая улучшенные характеристики и возможности.

У ВСУ появятся &quot;грифоны&quot;: на что способны Gripen, которые получит УкраинаФото: существует несколько модификаций Gripen (flickr by SAAB)

Основные характеристики Gripen E:

Двигатель

Турбореактивный двигатель General Electric F414-GE-39E, обеспечивающий тягу до 22 000 фунтов с форсажем. Этот двигатель предлагает на 25% больше тяги по сравнению с предыдущими моделями, что улучшает маневренность и эффективность самолета.

Радар

Активная фазированная антенная решетка (AESA) Raven ES-05, обеспечивающая высокую точность и дальнобойность после обнаружения целей.

Системы вооружения

Gripen E оснащен 10 точками подвески, позволяющими нести широкий спектр вооружений, включая ракеты Meteor, IRIS-T, а также различные типы бомб и ракет класса "воздух-земля" и "воздух-воздух".

Авионика

Современная система управления полетом и сенсоров, обеспечивающая высокую степень интеграции и автоматизации. Кабина оснащена многофункциональными дисплеями и системой управления с использованием голосовых команд.

Мобильность и поддержка

Gripen E спроектирован для эффективного выполнения боевых задач в различных климатических условиях и способен базироваться на аэродромах с ограниченной инфраструктурой, что делает его универсальным для эксплуатации в самых разных операционных средах.

Gripen E уже принят на вооружение ВВС Швеции и используется в других странах, таких как Бразилия и Чехия. Он продолжает развиваться и модернизироваться, соответствуя современным требованиям к многоцелевым истребителям.

Gripen для Украины

Напомним, сегодня, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский и премьер Швеции Ульф Кристерссон подписали меморандум о намерениях, который предусматривает возможность покупки Украиной новейших истребителей Gripen.

Согласно меморандуму, Украина сможет купить до 150 истребителей Gripen E.

При этом, как отмечал Зеленский, первые истребители Gripen могут доставить в Украину уже в следующем году.

По словам главы украинского государства, Украина решила выбрать именно эти самолеты для покупки по нескольким причинам.

Новости
