Лучше без сделки, чем с плохой: Зеленский заявил о готовности продолжать борьбу

Украина готова бороться с Россией дальше, если возможности подписать хорошую сделку о завершении войны не будет.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Atlantic .

По данным издания, некоторые члены ближайшего окружения Зеленского испытывают тревогу, что окно возможности для заключения мирной сделки между Украиной и Россией закрывается. По их мнению, Украине якобы предстоят годы продолжения боевых действий, если этой весной соглашение о завершении войны достигнуто не будет.

В свою очередь Зеленский, как пишет The Atlantic, в интервью подчеркнул, что скорее вообще откажется от сделки, чем заставит свой народ принять плохую. Также президент заверил, что после четырех лет полномасштабной войны готов продолжать борьбу.

"Украина не проигрывает", - сказал глава украинского государства, комментируя ситуацию на поле боя.