ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Лучше без сделки, чем с плохой: Зеленский заявил о готовности продолжать борьбу

Киев, Четверг 12 февраля 2026 21:23
UA EN RU
Лучше без сделки, чем с плохой: Зеленский заявил о готовности продолжать борьбу Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина готова бороться с Россией дальше, если возможности подписать хорошую сделку о завершении войны не будет.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Atlantic.

Читайте также: Вместо ответов - "Орешник": Зеленский раскритиковал позицию России по переговорам

По данным издания, некоторые члены ближайшего окружения Зеленского испытывают тревогу, что окно возможности для заключения мирной сделки между Украиной и Россией закрывается. По их мнению, Украине якобы предстоят годы продолжения боевых действий, если этой весной соглашение о завершении войны достигнуто не будет.

В свою очередь Зеленский, как пишет The Atlantic, в интервью подчеркнул, что скорее вообще откажется от сделки, чем заставит свой народ принять плохую. Также президент заверил, что после четырех лет полномасштабной войны готов продолжать борьбу.

"Украина не проигрывает", - сказал глава украинского государства, комментируя ситуацию на поле боя.

Мирные переговоры

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский сделал такое заявление спустя неделю после второго раунда переговоров между украинскими, российскими и американскими чиновниками в Абу-Даби.

На переговорах Украина настаивает на том, чтобы в рамках мирной сделки стороны "остались там, где стоят".

В свою очередь Россия требует, чтобы вся Донецкая область перешла под ее контроль, а украинских воинов полностью вывели из региона.

США же предлагают идею установления на Донбассе свободной экономической зоны. По словам Зеленского, такую идею отвергает как Украина, так и Россия.

Детальнее о том, как прошел второй раунд переговоров в Абу-Даби, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Пенсии украинцам пересчитают с 1 марта: на сколько вырастут выплаты
Пенсии украинцам пересчитают с 1 марта: на сколько вырастут выплаты
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ