Лучше без сделки, чем с плохой: Зеленский заявил о готовности продолжать борьбу
Украина готова бороться с Россией дальше, если возможности подписать хорошую сделку о завершении войны не будет.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Atlantic.
По данным издания, некоторые члены ближайшего окружения Зеленского испытывают тревогу, что окно возможности для заключения мирной сделки между Украиной и Россией закрывается. По их мнению, Украине якобы предстоят годы продолжения боевых действий, если этой весной соглашение о завершении войны достигнуто не будет.
В свою очередь Зеленский, как пишет The Atlantic, в интервью подчеркнул, что скорее вообще откажется от сделки, чем заставит свой народ принять плохую. Также президент заверил, что после четырех лет полномасштабной войны готов продолжать борьбу.
"Украина не проигрывает", - сказал глава украинского государства, комментируя ситуацию на поле боя.
Мирные переговоры
Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский сделал такое заявление спустя неделю после второго раунда переговоров между украинскими, российскими и американскими чиновниками в Абу-Даби.
На переговорах Украина настаивает на том, чтобы в рамках мирной сделки стороны "остались там, где стоят".
В свою очередь Россия требует, чтобы вся Донецкая область перешла под ее контроль, а украинских воинов полностью вывели из региона.
США же предлагают идею установления на Донбассе свободной экономической зоны. По словам Зеленского, такую идею отвергает как Украина, так и Россия.
