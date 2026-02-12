Краще без угоди, ніж із поганою: Зеленський заявив про готовність продовжувати боротьбу
Україна готова боротися з Росією далі, якщо можливості підписати хорошу угоду про завершення війни не буде.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Atlantic.
За даними видання, деякі члени найближчого оточення Зеленського відчувають тривогу, що вікно можливості для укладення мирної угоди між Україною і Росією закривається. На їхню думку, на Україну нібито чекають роки продовження бойових дій, якщо цієї весни угоду про завершення війни досягнуто не буде.
Зі свого боку Зеленський, як пише The Atlantic, в інтерв'ю наголосив, що скоріше взагалі відмовиться від угоди, ніж змусить свій народ прийняти погану. Також президент запевнив, що після чотирьох років повномасштабної війни готовий продовжувати боротьбу.
"Україна не програє", - сказав голова української держави, коментуючи ситуацію на полі бою.
Мирні переговори
Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський зробив таку заяву за тиждень після другого раунду переговорів між українськими, російськими та американськими чиновниками в Абу-Дабі.
На переговорах Україна наполягає на тому, щоб у рамках мирної угоди сторони "залишилися там, де стоять".
Зі свого боку Росія вимагає, щоб уся Донецька область перейшла під її контроль, а українських воїнів повністю вивели з регіону.
США ж пропонують ідею встановлення на Донбасі вільної економічної зони. За словами Зеленського, таку ідею відкидає як Україна, так і Росія.
