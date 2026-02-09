Крах прорыва РФ под Покровском: аэроразведка "Спартана" помогла уничтожить роту врага

На Покровском направлении ВСУ остановили масштабную попытку прорыва мобильных групп врага. Результатом ожесточенных боев в течение двух суток стал полный разгром противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил.
По данным военных, аэроразведка подразделения "Спартан" своевременно зафиксировала движение вражеских мобильных групп, после чего украинские подразделения нанесли удары по противнику и сорвали его наступательные действия.
В результате за двое суток боев враг понес значительные потери - уничтожена рота штурмовиков и военная техника.
Рота - это воинское подразделение, численность которого обычно составляет примерно 80-120 военнослужащих в зависимости от структуры армии и типа подразделения. Потеря роты считается существенным тактическим ударом по наступательному потенциалу подразделения, особенно во время штурмовых действий.
По данным 7-го корпуса ДШВ, российские войска осуществили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении. Украинские защитники сорвали наступление, уничтожив часть бронетехники и живой силы противника, хотя бои на участке продолжались.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщал, что РФ подтягивает резервы в район Покровска и пытается прорываться малыми штурмовыми группами.
Ранее сообщалось, что вблизи Покровска украинских военных удалось спасти от вражеского плена благодаря работе аэроразведки и ударных дронов. Кроме того, экипаж танка Leopard 2 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской уничтожил остатки вражеского десанта в окрестностях Гришино.
Также недавно в районе Покровска украинские военные ликвидировали самоходную артиллерийскую установку российских десантников, что сорвало подготовку очередного штурма Гришино.