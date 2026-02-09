Крах прорыва РФ под Покровском: аэроразведка "Спартана" помогла уничтожить роту врага

Атаку обнаружили еще на подходах

По данным военных, аэроразведка подразделения "Спартан" своевременно зафиксировала движение вражеских мобильных групп, после чего украинские подразделения нанесли удары по противнику и сорвали его наступательные действия.

В результате за двое суток боев враг понес значительные потери - уничтожена рота штурмовиков и военная техника.

Что означает "рота"

Рота - это воинское подразделение, численность которого обычно составляет примерно 80-120 военнослужащих в зависимости от структуры армии и типа подразделения. Потеря роты считается существенным тактическим ударом по наступательному потенциалу подразделения, особенно во время штурмовых действий.