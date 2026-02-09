Крах прориву РФ під Покровськом: аеророзвідка "Спартана" допомогла знищити роту ворога

Атаку виявили ще на підходах

За даними військових, аеророзвідка підрозділу "Спартан" своєчасно зафіксувала рух ворожих мобільних груп, після чого українські підрозділи завдали ударів по противнику та зірвали його наступальні дії.

У результаті за дві доби боїв ворог зазнав значних втрат - знищено роту штурмовиків і військову техніку.

Що означає "рота"

Рота - це військовий підрозділ, чисельність якого зазвичай становить приблизно 80-120 військовослужбовців залежно від структури армії та типу підрозділу. Втрата роти вважається суттєвим тактичним ударом по наступальному потенціалу підрозділу, особливо під час штурмових дій.