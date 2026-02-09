Крах прориву РФ під Покровськом: аеророзвідка "Спартана" допомогла знищити роту ворога
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили масштабну спробу прориву мобільних груп ворога. Результатом запеклих боїв упродовж двох діб став повний розгром противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання об'єднаних сил.
Атаку виявили ще на підходах
За даними військових, аеророзвідка підрозділу "Спартан" своєчасно зафіксувала рух ворожих мобільних груп, після чого українські підрозділи завдали ударів по противнику та зірвали його наступальні дії.
У результаті за дві доби боїв ворог зазнав значних втрат - знищено роту штурмовиків і військову техніку.
Що означає "рота"
Рота - це військовий підрозділ, чисельність якого зазвичай становить приблизно 80-120 військовослужбовців залежно від структури армії та типу підрозділу. Втрата роти вважається суттєвим тактичним ударом по наступальному потенціалу підрозділу, особливо під час штурмових дій.
Що відбувається на фронті
За даними 7-го корпусу ДШВ, російські війська здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку. Українські захисники зірвали наступ, знищивши частину бронетехніки та живої сили противника, хоча бої на ділянці тривали.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також повідомляв, що РФ підтягує резерви до району Покровська та намагається прориватися малими штурмовими групами.
Раніше повідомлялося, що поблизу Покровська українських військових вдалося врятувати від ворожого полону завдяки роботі аеророзвідки та ударних дронів. Крім того, екіпаж танка Leopard 2 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської знищив залишки ворожого десанту на околицях Гришиного.
Також нещодавно в районі Покровська українські військові ліквідували самохідну артилерійську установку російських десантників, що зірвало підготовку чергового штурму Гришиного.