Крах прориву РФ під Покровськом: аеророзвідка "Спартана" допомогла знищити роту ворога

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили масштабну спробу прориву мобільних груп ворога. Результатом запеклих боїв упродовж двох діб став повний розгром противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання об'єднаних сил.

Атаку виявили ще на підходах

За даними військових, аеророзвідка підрозділу "Спартан" своєчасно зафіксувала рух ворожих мобільних груп, після чого українські підрозділи завдали ударів по противнику та зірвали його наступальні дії.

У результаті за дві доби боїв ворог зазнав значних втрат - знищено роту штурмовиків і військову техніку.

Що означає "рота"

Рота - це військовий підрозділ, чисельність якого зазвичай становить приблизно 80-120 військовослужбовців залежно від структури армії та типу підрозділу. Втрата роти вважається суттєвим тактичним ударом по наступальному потенціалу підрозділу, особливо під час штурмових дій.