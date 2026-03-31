Каким украинским оружием интересуются на Глобальном юге: что говорят игроки рынка

10:27 31.03.2026 Вт
2 мин
Украина готова продавать оружие на международных рынках. Чем интересуются больше всего?
aimg Константин Широкун aimg Роман Кот
Каким украинским оружием интересуются на Глобальном юге: что говорят игроки рынка Фото: Украина готова продавать оружие на международных рынках (Getty Images)

Страны Глобального юга активно изучают украинские беспилотники, а также технологии противодействия вражеским дронам.

Об этом говорится в статье РБК-Украина"От дронов до танков. Кто в мире хочет покупать украинское оружие и что мешает экспорту".

"Наибольший интерес сейчас вызывают украинские беспилотные системы и все, что связано с противодействием воздушным угрозам", - сообщил РБК-Украина исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

По его словам, прежде всего это ударные и разведывательные БпЛА, дроны-перехватчики, морские дроны и решения на оптоволокне. Также это средства РЭБ, связи, обнаружения и наведения.

"И конечно, решения для обнаружения дронов: звуковые системы, радары, системы ситуационной осведомленности. Ведь именно в этих сегментах Украина имеет реальный боевой опыт и очень быстрый цикл обновления решений под новую угрозу", - отметил он.

При этом борьбой с дронами интерес международных партнеров не ограничивается.

"Интересуются также наземными роботизированными комплексами - технологией, которая может иметь много применений, в частности для эвакуации раненых и т.д.", - подчеркнула исполнительный директор ассоциации "Технологические Силы Украины" Анастасия Мишкина.

При этом важны не только сами изделия, потому что в современном мире они могут устареть за считанные месяцы, но и практика применения и сервис.

"Партнеры все чаще смотрят на готовую целостную экосистему, например связка обнаружения, сопровождения, перехвата, подавления, программного обеспечения и постоянной адаптации. Именно это сегодня является сильной стороной украинских производителей", - подчеркнул Федирко.

Экспорт украинского оружия

Напомним, в начале октября прошлого года стало известно, что Украина возобновит массовый экспорт оружия.

В ноябре секретарь СНБО Рустем Умеров озвучил дату, когда будут первые реальные контракты на экспорт оружия из Украины.

Уже в феврале 2026 года президент Украины Владимир Зеленский посетил в Мюнхене первое немецко-украинское предприятие по производству беспилотников. Он показал первый совместно изготовленный ударный дрон.

