Каким украинским оружием интересуются на Глобальном юге: что говорят игроки рынка
Страны Глобального юга активно изучают украинские беспилотники, а также технологии противодействия вражеским дронам.
Об этом говорится в статье РБК-Украина"От дронов до танков. Кто в мире хочет покупать украинское оружие и что мешает экспорту".
"Наибольший интерес сейчас вызывают украинские беспилотные системы и все, что связано с противодействием воздушным угрозам", - сообщил РБК-Украина исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.
По его словам, прежде всего это ударные и разведывательные БпЛА, дроны-перехватчики, морские дроны и решения на оптоволокне. Также это средства РЭБ, связи, обнаружения и наведения.
"И конечно, решения для обнаружения дронов: звуковые системы, радары, системы ситуационной осведомленности. Ведь именно в этих сегментах Украина имеет реальный боевой опыт и очень быстрый цикл обновления решений под новую угрозу", - отметил он.
При этом борьбой с дронами интерес международных партнеров не ограничивается.
"Интересуются также наземными роботизированными комплексами - технологией, которая может иметь много применений, в частности для эвакуации раненых и т.д.", - подчеркнула исполнительный директор ассоциации "Технологические Силы Украины" Анастасия Мишкина.
При этом важны не только сами изделия, потому что в современном мире они могут устареть за считанные месяцы, но и практика применения и сервис.
"Партнеры все чаще смотрят на готовую целостную экосистему, например связка обнаружения, сопровождения, перехвата, подавления, программного обеспечения и постоянной адаптации. Именно это сегодня является сильной стороной украинских производителей", - подчеркнул Федирко.
Уже в феврале 2026 года президент Украины Владимир Зеленский посетил в Мюнхене первое немецко-украинское предприятие по производству беспилотников. Он показал первый совместно изготовленный ударный дрон.