ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Когда будут первые реальные контракты на экспорт оружия из Украины: озвучена дата

Пятница 07 ноября 2025 14:34
UA EN RU
Когда будут первые реальные контракты на экспорт оружия из Украины: озвучена дата Фото: секретарь СНБО Рустем Умеров (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

Украина готовится к экспорту оружия. Первые реальные контракты ожидаются не раньше второй половины 2026 года.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом шла речь на встрече с журналистами секретаря СНБО Рустема Умерова и советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина.

Также на встрече присутствовал и.о. председателя Госэкспортконтроля Олег Цильвик и исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

Как сообщается, часть украинского оборонного производства будет работать на контролируемый экспорт вооружения в дружественные страны. Это станет инструментом самофинансирования отрасли и позволит сохранить производственные темпы, рабочие места и обеспечить приток валютной выручки в сектор обороны.

Что будет экспортировать Украина

Первыми на экспорт пойдут украинские беспилотные системы - воздушные, наземные и морские. Часть таких производств будет работать по "датской модели" - в формате Build in Ukraine или Build with Ukraine.

Это означает, что иностранные партнеры будут инвестировать в производство оружия непосредственно в Украине или создавать совместные мощности на своей территории.

Как будет работать новая модель

Основная идея - избыточные производственные мощности не должны простаивать. Часть продукции будет поставляться на фронт, а часть - на экспорт.

Полученные пошлины и налоги будут направляться на заключение новых контрактов для Сил безопасности и обороны, что позволит одновременно усиливать украинскую армию и развивать оборонную экономику.

Когда будут первые контракты

По оценкам специалистов, рынок оборонного экспорта имеет инерционный характер. Первые реальные контракты ожидаются не раньше второй половины 2026 года.

Это связано с необходимостью проведения тестов, сертификации и закупочных процедур партнеров, что требует времени.

Также во время беседы отметили, что из более тысячи оборонных компаний, которые сегодня работают в Украине, сейчас готовы пройти необходимые технические процедуры и получить экспортные разрешения менее половины.

Экспорт оружия

Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал массовый экспорт украинского оружия.

По словам главы государства, до конца года Украина откроет платформы для экспорта оружия в ЕС, США и на Ближнем Востоке. Прибыли от оружия предоставят возможность профинансировать дефицитные потребности обороны.

Также сообщалось, что ранее украинская делегация недавно посетила США. Стороны обсудили запланированную покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности

Подробнее о том, почему Украине стоит открыть экспорт оружия, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в Украине Война в Украине
Новости
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины