Зеленский "приоткрыл завесу" первого немецко-украинского завода дронов для ВСУ (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Мюнхене первое немецко-украинское предприятие по производству беспилотников. Он показал первый совместно изготовленный ударный дрон.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства сообщил в своем Telegram, опубликовав видео с производства.
По словам Зеленского, во время визита он принял первый совместно изготовленный ударный дрон и ознакомился с производственной линией. Также состоялся демонстрационный полет беспилотника.
"Это современная украинская технология. Проверенная в бою. Оснащена искусственным интеллектом. Он будет наносить удары, осуществлять разведку и защищать наших воинов", - отметил президент.
Ожидается, что уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных на предприятии, передадут Украине для усиления войска.
Зеленский отметил, что Украина долгое время работала над открытием совместных производственных линий в Европе, и сейчас первый такой завод заработал в Германии.
До конца года планируется открытие еще 10 совместных предприятий по производству украинских дронов.
"Спасибо канцлеру Фридриху Мерцу, правительству Германии, лично министру обороны Борису Писториусу и немецкому народу", - сказал президент.
Производство дронов
Напомним, еще в декабре стало известно, что украинские дроны впервые будут производиться в промышленных масштабах в Европе в рамках новой инициативы "Строй с Украиной".
За реализацию проекта отвечает совместное немецко-украинское оборонное предприятие Quantum Frontline Industries.
Компания должна создать первую в Европе полностью автоматизированную зарубежную промышленную линию по производству беспилотников для Вооруженных сил Украины.
Производственные мощности будут расположены в Германии и будут работать по стандартам НАТО.
Сегодня в Мюнхене советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин во время открытия рассказал первые подробности о запуске завода.
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает экспорт дронов в Европу.