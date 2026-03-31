ua en ru
Вт, 31 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Якою українською зброєю цікавляться на Глобальному півдні: що кажуть гравці ринку

10:27 31.03.2026 Вт
2 хв
Україна готова продавати зброю на міжнародних ринках. Чим цікавляться найбільше?
aimg Костянтин Широкун aimg Роман Кот
Фото: Україна готова продавати зброю на міжнародних ринках (Getty Images)

Країни Глобального півдня активно вивчають українські безпілотники, а також технології протидії ворожим дронам.

Про це йдеться у статті РБК-Україна "Від дронів до танків. Хто в світі хоче купувати українську зброю та що заважає експорту".

Читайте також: Експорт української зброї у 2026 році може сягнути кількох мільярдів доларів, - РНБО

"Найбільший інтерес зараз викликають українські безпілотні системи і все, що пов’язане з протидією повітряним загрозам", – повідомив РБК-Україна виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

За його словами, передусім це ударні та розвідувальні БпЛА, дрони-перехоплювачі, морські дрони та рішення на оптоволокні. Також це засоби РЕБ, зв’язку, виявлення і наведення.

"І звісно, рішення для виявлення дронів: звукові системи, радари, системи ситуаційної обізнаності. Адже саме в цих сегментах Україна має реальний бойовий досвід і дуже швидкий цикл оновлення рішень під нову загрозу", – зазначив він.

При цьому боротьбою з дронами інтерес міжнародних партнерів не обмежується.

"Цікавляться також наземними роботизованими комплексами – технологією, яка може мати багато застосувань, зокрема для евакуації поранених тощо", - підкреслила виконавча директорка асоціації "Технологічні Сили України" Анастасія Мішкіна.

При цьому важливі не лише самі вироби, бо в сучасному світі вони можуть застаріти за лічені місяці, а й практика застосування та сервіс.

"Партнери все частіше дивляться на готову цілісну екосистему, як-от зв’язка виявлення, супроводу, перехоплення, придушення, програмного забезпечення і постійної адаптації. Саме це сьогодні є сильною стороною українських виробників", – підкреслив Федірко.

Експорт української зброї

Нагадаємо, на початку жовтня минулого року стало відомо, що Україна відновить масовий експорт зброї.

У листопаді секретар РНБО Рустем Умєров озвучив дату, коли будуть перші реальні контракти на експорт зброї з України.

Вже у лютому 2026 року президент України Володимир Зеленський відвідав у Мюнхені перше німецько-українське підприємство з виробництва безпілотників. Він показав перший спільно виготовлений ударний дрон.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Аналітика
