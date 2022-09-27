"Космические" очереди. Куда россияне бегут от мобилизации и что происходит на границах

После объявления мобилизации в России мужчины начали массово выезжать за рубеж. Наиболее популярными направлениями стали Грузия и Казахстан, где на пунктах пропуска уже несколько дней подряд сохраняются многокилометровые пробки.

РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации на границе России с соседними странами.

Грузия

На границе России и Грузии есть всего один наземный пункт пропуска - "Верхний Ларс" в Дарьяльском ущелье, который находится в 30 км от Владикавказа (Северная Осетия). На сегодня здесь скопились очереди из автомобилей на 20 км. Ситуация усложняется тем, что многие стоят в очереди по несколько суток, у них заканчивается бензин и вода. Часть людей едут в Грузию на велосипедах.

При этом на самом пункте пропуска пограничники пропускают большинство людей и лишних вопросов не задают. По словам очевидцев, желающих выехать в отдельных случаях уводят для проверки документов. Как правило, обычно это касается жителей республик Северного Кавказа.

Накануне российские силовики стянули на КПП военных с бронетранспортером. Согласно официальной версии, якобы для того, чтобы люди не решились на прорыв границы. В связи с большим наплывом также разрешили переходить границу пешком, хотя данный КПП является исключительно автомобильным.

Также сообщалось, что власти решили открыть здесь мобилизационный военкомат, чтобы забирать мужчин в армию прямо на границе с Грузией. По состоянию на 27 сентября известно, что желающим выехать начали раздавать повестки после дополнительных проверок.

Тем временем в грузинском парламенте заговорили о возможности закрыть границы для российских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Однако в правительстве отрицают это. Более того. в правящей партии говорят о том, что, принимая россиян, якобы помогают Украине в войне.

"В чем логика, чтобы не пускать людей из России, которые не хотят идти на передовую фронту. То есть, дать режиму в России возможность пустить их на поле боя и навредить Украине? Мы ведь должны помочь Украине выиграть войну, соответственно, в наших интересах, если это не навредит нашим интересам, то мы примем тех, кто не хочет туда ехать", - заявил депутат Бека Давитулиани.

Тем временем пробки на границе с Грузией растут, их уже видно из космоса. Вчера компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки многокилометровой очереди.

#SatelliteImagery from September 25, 2022 shows a large traffic jam of vehicles leaving #Russia and attempting to cross the border into #Georgia, at the Lars checkpoint, following Russian President Putin’s mobilization order for the war in #Ukraine. pic.twitter.com/iHUsC8hYs2 — Maxar Technologies (@Maxar) September 26, 2022

По данным Министерства внутренних дел Грузии, ежедневно в страну въезжают около 10 000 россиян.

Казахстан

На границе России и Казахстана действуют 30 автомобильных пропускных пунктов, но несмотря на это и здесь выстроились многокилометровые пробки. В то же время движение здесь гораздо быстрее, и границу можно перейти за несколько часов.

Тем не менее на границе в пределах Курганской и Тюменской областей пресекаются попытки выезда мужчин, которые подлежат мобилизации. Таких людей уведомляют о необходимости обратиться в военкомат и не пропускают в сторону Казахстана.

Сами власти Казахстана решили временно не выдавать постоянные виды на жительство для россиян, которые спасаются от мобилизации. При подаче соответствующего заявления миграционные органы требуют документы, подтверждающие, что Россия не против переезда заявителя. А если уклонистов объявят в розыск, то Казахстан будет выдавать их в страну гражданства.

"Вопрос не стоит о мобилизации, я не говорю о мобилизации, я говорю об уголовных правонарушениях, которые зарегистрированы, которые санкционированы и объявлены в международный розыск", - заявил казахстанский министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

Такие меры приводят к тому, что россияне идут на риск и пытаются незаконно пересечь границу. Время от времени появляются сообщения о задержании уклонистов.

С начала мобилизации в Казахстан въехали порядка 98 000 россиян.

Финляндия

На границе с Финляндией очереди возникли сразу в день объявления мобилизации, а к ночи пробки растянулись на несколько километров. При чем до этого ночью обычно здесь не было очередей. Согласно заявлениям финской стороны, в среднем ежедневный трафик вырос на 60%.

Уже 23 сентября стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинисте и правительство согласовали параметры ограничения въезда для граждан России. Принципиальное решение объявят в ближайшее время, как и все подробности.

Только за минувшие выходные почти 17 000 россиян пересекли границу с Финляндией, что на 80% больше, чем неделей ранее. По словам капитана финской пограничной службы Танели Репо, сейчас очереди на границе длиннее, чем с начала пандемии COVID-19.

Монголия

На границе России с Монголией в Бурятии очереди наблюдались только в 21 сентября. Тогда сеть облетели кадры с КПП "Кяхта" и сообщения о большом ажиотаже среди желающих выехать из страны. Однако уже утром 22 сентября особых очередей здесь не было.

Всего же на границе с Монголией работают восемь автомобильных пунктов пропуска. По словам очевидцев, на границе с этой страной пограничники якобы пока не задают вопросы о мобилизации.

Китай

Что касается границы с Китаем, то очереди здесь не наблюдаются. В то же время стало известно, что власти города Хэйхе вдоль берега возле моста через реку Амур установили колючую проволоку. Предположительно, чтобы предотвратить возможные попытки нарушения границы со стороны России.

Фото: колючая проволока на мосту через Амур (телевидение Хэйхэ)

Отметим, мост ввели в эксплуатацию 11 июня. Раньше колючей проволоки вдоль берега не было.