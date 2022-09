"Космические" очереди. Куда россияне бегут от мобилизации и что происходит на границах

На границе России и Грузии есть всего один наземный пункт пропуска - "Верхний Ларс" в Дарьяльском ущелье, который находится в 30 км от Владикавказа (Северная Осетия). На сегодня здесь скопились очереди из автомобилей на 20 км. Ситуация усложняется тем, что многие стоят в очереди по несколько суток, у них заканчивается бензин и вода. Часть людей едут в Грузию на велосипедах.

При этом на самом пункте пропуска пограничники пропускают большинство людей и лишних вопросов не задают. По словам очевидцев, желающих выехать в отдельных случаях уводят для проверки документов. Как правило, обычно это касается жителей республик Северного Кавказа.

Накануне российские силовики стянули на КПП военных с бронетранспортером. Согласно официальной версии, якобы для того, чтобы люди не решились на прорыв границы. В связи с большим наплывом также разрешили переходить границу пешком, хотя данный КПП является исключительно автомобильным.

Также сообщалось, что власти решили открыть здесь мобилизационный военкомат, чтобы забирать мужчин в армию прямо на границе с Грузией. По состоянию на 27 сентября известно, что желающим выехать начали раздавать повестки после дополнительных проверок.

Тем временем в грузинском парламенте заговорили о возможности закрыть границы для российских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Однако в правительстве отрицают это. Более того. в правящей партии говорят о том, что, принимая россиян, якобы помогают Украине в войне.

"В чем логика, чтобы не пускать людей из России, которые не хотят идти на передовую фронту. То есть, дать режиму в России возможность пустить их на поле боя и навредить Украине? Мы ведь должны помочь Украине выиграть войну, соответственно, в наших интересах, если это не навредит нашим интересам, то мы примем тех, кто не хочет туда ехать", - заявил депутат Бека Давитулиани.

Тем временем пробки на границе с Грузией растут, их уже видно из космоса. Вчера компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки многокилометровой очереди.

#SatelliteImagery from September 25, 2022 shows a large traffic jam of vehicles leaving #Russia and attempting to cross the border into #Georgia, at the Lars checkpoint, following Russian President Putin’s mobilization order for the war in #Ukraine. pic.twitter.com/iHUsC8hYs2