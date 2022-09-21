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Призывники из РФ начали массово ехать в Финляндию после объявления мобилизации

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Финляндия, Среда 21 сентября 2022 19:22
Призывники из РФ начали массово ехать в Финляндию после объявления мобилизации Фото: Призывники из РФ начали массово ехать в Финляндию после объявления мобилизации (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

После начала частичной мобилизации в России увеличился поток россиян призывного возраста, которые прибывают в Финляндию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

"Количество приезжих значительно возросло. Есть заявки, свидетельствующие, что есть желание уехать из России, а условия возвращения не выполняются. Тогда решение о выдаче визы отрицательное", - заявил глава консульского департамента министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер.

По его мнению, в ближайшее время количество желающих покинуть РФ станет больше.

"Консульский департамент МИД Финляндии анализирует последствия объявления частичной мобилизации в РФ", - добавил Таннер.

Напомним, что Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации.

Также Латвия не будет выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.

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