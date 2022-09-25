В Казахстане на границе задержали трех уклонистов из России

В воскресенье, 25 сентября, в Казахстане задержали троих россиян, которые незаконно пытались прорваться через границу. По их словам, таким образом они хотели избежать мобилизации в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт погранслужбы Казахстана.

"Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации. В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Казахстане решили без разрешения Кремля не выдавать разрешений на постоянное проживание российским гражданам, которые хотят уехать из России после объявления частичной мобилизации.

Напомним, после обращения президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он объявил частичную мобилизацию, россияне массово раскупили билеты в другие страны. В частности, в Грузию, Турцию, Армению и Азербайджан.

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